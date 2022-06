Die Polizeibeamten mussten am Samstag auf der Autobahn 1 bei Ratekau einen handfesten Streit schlichten. Das streitende Paar war betrunken, der Fahrer bekifft. FOTO: IMAGO/Heiko Becker Pärchen betrunken, Fahrer bekifft Handfester Streit auf dem Standstreifen an der A1 ausgetragen Von Michael Kuhr | 20.06.2022, 18:19 Uhr

Ein handfester Streit wurde am Samstag auf dem Standstreifen am Rande der A1 bei Ratekau ausgetragen. Ein Pärchen hatte sich im Auto offensichtlich so mächtig in die Haare gekriegt, dass es die folgenden Handgreiflichkeiten vor reichlich Publikum an der Autobahn austragen musste.