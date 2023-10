Die Ostsee glitzert im Sonnenlicht, auf der Minigolfanlage schieben Familien die Bälle in die Löcher und der Strand von Scharbeutz ist bevölkert von Spaziergängern. Doch die dürften dort zwei Tage nach der Jahrhundertflut überhaupt nicht sein.

Rund 1,90 Meter stand das Wasser am Strand, mit den Wellen sogar auf 2,20 Meter über dem Normalwert. Und auch, wenn die Fluten inzwischen wieder abgelaufen sind, so ist die Gefahr noch längst nicht gebannt. Im Sand haben sich stellenweise Hohlräume gebildet. Brechen Spaziergänger dort ein, versinken sie wie in Treibsand, warnt Scharbeutz‘ Bürgermeisterin Bettina Schäfer. „Es ist am Sonnabend schon ein kleiner Traktor bei den Aufräumarbeiten eingesunken“, sagt sie. Daher soll am Montag der Strand mit schwerem Gerät abgefahren und erst nach dieser Überprüfung wieder freigegeben werden.

Spaziergänger ignorieren Hinweise von Bürgermeisterin Bettina Schäfer

Die unzähligen Spaziergänger indes kümmert das nicht. Selbst gebrüllte Hinweise der Bürgermeisterin werden nur mit fröhlichem Winken beantwortet. Sogar über die Baustelle der Seebrücke laufen die Menschen.

Obwohl die Zugänge gesperrt sind, bevölkern unzählige Spaziergänger den Strand von Scharbeutz.

„Man hat fast den Eindruck, es ist gut, dass die Seebrücke noch nicht weiter ist“, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen, als er sich am Sonntag von Schäfer über die Schäden der Jahrhundertflut informieren lässt.

Kaum Schäden in Haffkrug

Scharbeutz und Haffkrug haben Glück gehabt. Haffkrug sei kaum betroffen gewesen, berichtet Bettina Schäfer dem Minister. Und in Scharbeutz konzentrieren sich die Schäden auf den Strandbereich. „Es wurden keine Straßen überflutet und es standen auch keine Keller unter Wasser“, so die Bürgermeisterin.

Um rund 1,50 Meter Höhe ist der Strand von Scharbeutz kleiner geworden.

Bereits am Mittwoch hatte die Gemeinde damit begonnen, sich auf den Sturm und das Hochwasser vorzubereiten. „Teilweise wurden wir dafür belächelt und bepöbelt“, schildert Schäfer. Die Ostsee sei doch nur ein Ententeich, habe sie sich anhören müssen.

Dennoch sind auch die Schäden in Scharbeutz massiv. Rund 1,5 Meter Sand habe der Sturm am Strand abgetragen. Auf beinahe der gesamten Länge des Strandes haben die Wassermassen die Dünen angegriffen, Bäume entwurzelt, Treppen unterspült oder in Trümmer gelegt. Duschen, die sonst von den Dünen eingebettet sind, stehen jetzt frei am Strand. Der Sand unter dem Podest gegenüber der Strandkirche wurde komplett weggespült. Der Wiederaufbau werde mindestens 600.000 Euro kosten, schildert Schäfer dem Minister.

Unter dem Podest gegenüber der Strandkirche wurde der gesamte Sand weggespült.

Wie groß die Gesamtschäden sind, das soll in den kommenden Tagen ermittelt werden. Anschließend wird entschieden, was zuerst repariert wird. Dann wird auch erst feststehen, ob der Sturm Auswirkungen auf die für Ende Mai 2024 geplante Eröffnung der neuen Seebrücke in Scharbeutz hat. „Erst kommt der Küstenschutz, dann die Dinge fürs Auge“, fasst Bürgermeisterin Schäfer ihre Ansicht in kurzen Worten zusammen. Das sieht auch der Minister so: Es gilt, dass wir das schnell wieder herstellen.“ Doch anders als Schäfer möchte der Tourismus-Minister auch die Dinge fürs Auge möglichst schnell angehen. „Als Zeichen für die Gäste.“

Erst aber müssen alle Schäden im Land erfasst und anschließend priorisiert werden. „Jetzt gilt es, einen Blick zu bekommen. Dann geht es an die Detailarbeit“, sagt Madsen. Er habe die Hoffnung, dass der Bund das Land bei den Kosten unterstütze. Generell gelte es, jetzt unbürokratische und pragmatische Lösungen zu finden.

Vergaberecht wird nicht geändert

Einer pragmatischen Lösung, die Bettina Schäfer anspricht, muss der Minister allerdings eine Absage erteilen. „Wir wären dankbar, wenn in dieser Situation das Vergaberecht überdacht wird“, so ihr Wunsch an Claus Ruhe Madsen. Denn in Scharbeutz gebe es tolle Firmen vor Ort, mit denen die Gemeinde in Sachen Küstenschutz schon viel umgesetzt habe. Trotzdem konnte Madsen Schäfer nicht viel Hoffnungen machen, dass die europaweite Aussetzung ausgesetzt werden könnte.