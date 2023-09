Unterschrift im Rathaus Oldenburg: Ostholsteins erstes inklusives Hospiz könnte 2026 öffnen Von Melanie Thede | 08.09.2023, 15:45 Uhr Beate Rinck (mitte) unterzeichnete mit Ulf Teichmann (v.l.), Dirk Süssenbach, Jörg Saba, Heike Steinbach sowie Dr. Gerdt Hübner die Absichtserklärung für das Hospiz in Oldenburg. Foto: Melanie Thede up-down up-down

Sterben gehört zum Leben, doch wer die letzten Tage und Wochen in einem Hospiz verleben will, muss noch bis Kiel oder Lübeck fahren. Engagierte Menschen setzen sich dafür ein, dass auch in Ostholstein ein Hospiz gebaut wird. Was die nächsten Schritte und Hürden sind.