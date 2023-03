Was gibt es Neues in meiner Stadt? Wird parken teurer, gibt es bald ein neues Kaufhaus oder welche Feste und Konzerte locken nach draußen? Neben Service arbeiten wir täglich an gutrecherchierten Geschichten, um Sie auf dem Laufenden zu halten, wenn in Eutin, Malente, Süsel oder Plön mal wieder Historisches passiert oder Menschen eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Wir sind bei Schicksalsschlägen und Entstehung neuen Lebens dabei, bei Gerichtsprozessen und der Eröffnung neuer für die Menschen in der Region wichtigen Institutionen. Wir nehmen Abschied und heißen willkommen, versuchen Denkanstöße zu geben und die zweite Seite der Medaille zu beleuchten. Und dabei geht nichts über direktes Feedback derer, für die wir all das täglich tun: Sie, unsere Leser.

Kommen Sie auf den Wochenmarkt und besuchen Sie uns

Sie schreiben uns Leserbriefe, Mails oder rufen uns an. Wir wollen es Ihnen, liebe Leser und allen, die es werden wollen, nun noch leichter machen, mit uns in direkten Kontakt zu treten. Denn nach dem Umzug von der Schloßstraße in das ehemalige Reisebüro Behrens Am Rosengarten 14 findet unsere Redaktion und Anzeigenabteilung vielleicht nicht gleich jeder. Deshalb laden wir Sie ein, am 8. März auf dem Wochenmarkt in Eutin vorbeizukommen und uns Fragen zu stellen, Wünsche oder Kritik zu äußern. Von 9 bis 11 Uhr sind wir von der Königstraße kommend entweder unweit von Café-Karsten oder gegenüber des Passader Backhauses je nach Wetterlage. Wir freuen uns herzlich auf Ihren Besuch.