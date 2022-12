Die neue Adresse von Anzeigen und Redaktion des Ostholsteiner Anzeigers ist ab sofort der Rosengarten 14 - das ehemalige Reisebüro Behrens. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Ein- und wieder ausgepackt Der Ostholsteiner Anzeiger ist jetzt am Rosengarten 14 in Eutin zu finden Von Michael Kuhr | 21.12.2022, 19:35 Uhr

Mitarbeiter aus Anzeigenabteilung und Redaktion des Ostholsteiner Anzeigers haben in den vergangenen Tagen ihre Büros in der Schloßstraße 5-7 geräumt und nach 54 Jahren das markante Verlagshaus mit den Räumen am Rosengarten 14 getauscht. Geblieben ist ihnen der Blick auf das Treiben in der Stadtbucht am Großen Eutiner See.