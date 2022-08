Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. FOTO: Arne Jappe (arj) up-down up-down Unfall im Kreis Ostholstein Trecker und Pkw stoßen in Groß Timmendorf zusammen – Eine verletzte Person Von Arne Jappe | 16.08.2022, 07:09 Uhr

Schwerer Unfall in Groß Timmendorf. In der Dorfstraße krachten am Montagabend ein Trecker samt Gespann und ein Pkw zusammen. Dabei verletzte sich der Fahrer vom Pkw und kam in ein Krankenhaus. Der Trecker musste aufwendig geborgen werden.