Einsätze Silvesternacht 2022/2023 Ostholstein: Schüsse, Feuer, Schlägereien in der Silvesternacht Von Constanze Emde | 01.01.2023, 13:47 Uhr

Mehr als 200 Einsätze hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Jahreswechsel in Ostholstein und Lübeck. Darunter Schüsse auf ein Wohnhaus, Verletzte und Brände durch Böller und Schlägereien. Was los war an Silvester.