Schutz der Ostsee Ostholstein: Pläne für einen Nationalpark spalten den Kreistag Von Bernd Schröder | 08.09.2023, 07:00 Uhr Vor einem Besuch von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf Fehmarn Ende August mähte ein Landwirt seinen Protest gegen die Pläne in ein Feld. Foto: Frank Molter up-down up-down

Die Mehrheit des Umweltausschusses sagt zwar Nein zu den Plänen von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), will aber trotzdem mehr Schutz für die Ostsee. Was Landrat Timo Gaarz jetzt tun will.