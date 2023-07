Ein 24-jähriger Mann wurde bei einem Feuer in einem Zelt verletzt. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Foto: Arne Jappe up-down up-down Zeltplatz bei Neukirchen/Ostermade Feuer im Zelt: Schlafender 24-Jähriger wird von Freunden gerettet Von Arne Jappe | 16.07.2023, 13:43 Uhr

Ein Lichterschlauch geriet in einem Zelt auf einem Campingplatz in der Nähe von Neukirchen an der Ostsee in Brand. Der schlafende Mann wurde durch seine Freunde gerettet. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.