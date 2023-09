Ostholstein Betrunken am Steuer: Männer erwischt, vor Polizei streiten sie es ab Von oha/emd | 18.09.2023, 15:08 Uhr Er pustete 1,81 Promille und hätte damit fast Menschen überfahren, wären die nicht rechtzeitig aus dem Weg gesprungen. Foto: Peter Schatz up-down up-down

Ob mit dem Auto oder mit dem Rad: Betrunken fahren, ist verboten. In gleich zwei Fälle von sogenannten Betrunkenheitsfahrten versuchten die Fahrer, ihre Tat abzustreiten. Bei einem waren die Verletzungen so groß, dass er in die Klinik musste und dabei auch eine Blutprobe genommen wurde.