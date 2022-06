Originale Bademode und historische Strandkörbe sind besondere Hingucker der Ausstellung – aber bei weitem nicht die einzigen. FOTO: Alexander Steenbeck Eutin Ostholstein als Urlaubsland: Neue Ausstellung im Ostholstein-Museum Von Alexander Steenbeck | 17.06.2022, 08:00 Uhr

In Kooperation mit der Eutiner Landesbibliothek ist eine sehenswerte Zeitreise entstanden – zahlreiche Exponate geben Einblick in 200 Jahre Tourismus in der Region.