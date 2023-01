Die Feuerwehren im Kreis Ostholstein wurden 2022 zu zahlreichen tödlichen Unfällen gerufen, bei denen auch viele junge Menschen starben. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Feuerwehr Ostholstein 2022 Orkane, Unfälle, Silobrand: Die größten Einsätze und Probleme Von Constanze Emde | 01.01.2023, 10:30 Uhr

Mehr als 4200 Feuerwehrkameraden sind im Kreisgebiet im Einsatz für Menschen in Not. Was sie 2022 für tragische und oft tödliche Unfälle erlebt haben und was ihnen ihr Ehrenamt enorm erleichtern würde, erzählt Kreiswehrführer Michael Hasselmann.