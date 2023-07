Der weltberühmte Land-Art-Künstler Andy Goldsworthy macht vergängliche Kunst. Foto: Piffl Medien/hfr up-down up-down „Leaning into the Wind“ Open-Air-Kino-Sommer startet jetzt in Schönwalde Von oha/mik | 25.07.2023, 17:36 Uhr

Ein Freiluftkino findet im Naturerlebnisraum Pfarrhof Schönwalde am Bungsberg statt. Dabei wird der Film „Leaning into the Wind“ über Andy Goldsworthy gezeigt. Es sind aber noch zwei weitere Filmabende mit interessanten Streifen geplant.