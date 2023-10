Einen Tag nach Großalarm im Amtsgericht Oldenburg: Unfall mit Gabelstapler und Tanklastzug fordert Feuerwehr Von Arne Jappe | 07.10.2023, 14:48 Uhr Durch einen Unfall mit einem Tanklastzug und Gabelstapler wurde beim Umfüllen eine Verschraubung beschädigt. Foto: Arne Jappe up-down up-down

Nur einen Tag nach dem großen Gefahrguteinsatz am Amtsgericht Oldenburg rückten Samstag schon wieder zahlreiche Wehren an. Der Grund: Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb - als Übung für mehr als 70 Einsatzkräfte des Kreises Ostholstein.