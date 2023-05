Der mutmaßliche Täter rannte in ein Haus, wo die Polizei ihn später tot auffand. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Anwohner nach Gewalttat geschockt Auf offener Straße: Mann erschießt Frau in Oldenburg – und danach sich selbst Von Arne Jappe | 13.05.2023, 07:41 Uhr | Update vor 2 Std.

Schock in Oldenburg in Holstein: Eine Frau ist am Freitagabend auf offener Straße getötet worden. Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete danach in ein Haus. Darin fand die Polizei später eine zweite Leiche.