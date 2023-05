In der gemeinsamen Doppelhaushälfte kam es offenbar zum Streit. Nach den Schüssen auf seine Frau fanden Spezialeinsatzkräfte den toten 73-Jährigen im Haus. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Gewalttat in Oldenburg Frau auf Straße erschossen, danach tötet sich Ehemann – was wir wissen Von Constanze Emde und Arne Jappe | 14.05.2023, 07:06 Uhr

Nach der schrecklichen Tat sind viele Menschen in Oldenburg fassungslos. Ein Mann (73) schießt auf seine Frau im Wohngebiet, als sie zu fliehen versucht. Sie stirbt auf offener Straße. Was wir über die Beziehungstat wissen und was überhaupt ermittelt wird, wenn der Täter tot ist.