Die Katze hatte sich auf das Dach verirrt. Die Feuerwehr rückte an, um die Katze zu retten. Foto: Arne Jappe up-down up-down „Happy End“ in Oldenburg Feuerwehr rettet verirrte Katze von Hausdach in Doberaner Straße Von Arne Jappe | 26.03.2023, 14:19 Uhr

Nicht alltäglicher Einsatz am Samstagabend in Oldenburg für die Feuerwehr: Eine Katze hatte sich auf ein Hausdach verirrt. Warum der Einsatz nicht so einfach war.