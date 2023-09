Unfall in Neustadt 18-jährige Motorradfahrerin überschlägt sich bei Zusammenstoß mit Pkw Von Alexander Steenbeck | 26.09.2023, 13:55 Uhr Rettungskräfte mussten die 18-Jährige zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus brigen. Foto: Imago/Fotostand/Gelhot up-down up-down

Was bislang bekannt ist: Die Polizei gibt Einblick in die Ermittlungen zu dem Unfall, der beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle in der Sierksdorfer Straße passierte.