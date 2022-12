In Lensahn am Schwienkuhler Weg 5 + 7 entwickelt die E-Gruppe gemeinsam mit LIST Bau Nordhorn zwei Logistikhallen mit Mietflächen und Büroeinbauten. Foto: oha up-down up-down Neue Fehmarnbelt-Querung zieht Unternehmen an Neues Logistikzentrum wächst in Lensahn an der A1 aus dem Boden Von Michael Kuhr | 22.12.2022, 11:13 Uhr

Der Bau der neuen Querung des Fehmarnbelts sorgt bereits für die ersten Ansiedelungen von Unternehmen in Ostholstein. Den Auftakt macht ein neues Logistikzentrum in Lensahn, dessen Bau in diesen Tagen mit dem ersten Spatenstich begonnen wurde. Es bietet viele Möglichkeiten.