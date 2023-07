Wissenswertes zu rund 40 Gärten gibt es jetzt im Taschenbuch-Format. Und im neuen Buch „Gärten & Parks“ kommt auch der Eutiner Schlossgarten (Foto) nicht zu kurz. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Rezension/Buchvorstellung Neuer Reiseführer über Gärten und Parks nicht nur in Ostholstein, Lübeck und Plön Von Alexander Steenbeck | 28.07.2023, 14:20 Uhr

Mehr als 40 Grünanlagen in Schleswig-Holstein hat Autor Hans-Dieter Reinke unter die Lupe genommen. Was er zu den Gärten und Parks in der Region schreibt und was sein neues Buch bietet.