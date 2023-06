Gemeinsam am Computer kreativ werden - in Workshops hilft das Kreativ Innovation Lab dabei. Foto: oha up-down up-down Kreativ Innovation Lab Eutin Neuer Begegnungsort für digitale Kreativität öffnet am Rosengarten Von Claudia Resthöft | 02.06.2023, 11:43 Uhr

Es gibt unzählige Wege, um mit digitalen Mitteln Kreativ zu werden. Das „Kreativ Innovation Lab“ der Stiftung Neue Musik-Impulse bietet nun einen Ort, an dem Kreative sich vernetzen können. Was dabei herauskommen kann wird bei der Eröffnung am 10. Juni gezeigt.