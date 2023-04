Der Zahn der Zeit nagt unaufhaltsam an der Seebrücke in Neustadt. Ein Ersatzbau wird – ebenso wie im benachbarten Pelzerhaken – bereits geplant. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Lübecker Bucht Das sind die Pläne für die neuen Seebrücken in Neustadt und Pelzerhaken Von Alexander Steenbeck | 27.04.2023, 15:48 Uhr

Nicht nur in Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Haffkrug soll es neue Seebrücken geben: Auch in Neustadt und Pelzerhaken sind Ersatzbauten geplant. Welche Ideen es gibt und was sich verändert.