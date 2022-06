Sonja Wirges (li) und Stefanie Preuß sind entschlossen, sogar vors Verwaltungsgericht zu ziehen, sollte das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt werden. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin Container-Auftrag vergeben: Kommt Bürgerinitiative zu spät? Von Constanze Emde | 26.06.2022, 14:00 Uhr

Montag will die Bürgerinitiative die Unterschriftenlisten abgeben. Ob das nach der Entwurf-Freigabe und der Bestellung der Container zu spät ist, muss die Kommunalaufsicht anschließend beurteilen. Die Bürgerinitiative will kämpfen und soll dafür sogar in der Schule gesammelt haben.