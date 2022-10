Susana Silva (v.l.), Katja Richter und Birgit Kalima Frank eröffnen in der restaurierten Gründerzeitvilla von Jürgen Paustian ihren sozialen Co-Workingspace mit Angeboten für Körper, Geist und Seele. Foto: Constanze Emde up-down up-down Sozialer Co-Workingspace in Eutin Neuer Ort für Coaching, Therapie und Begegnung in Eutin Von Constanze Emde | 21.10.2022, 07:00 Uhr

Drei Frauen wagen den Schritt und eröffnen an diesem Wochenende ein soziales Coworking-Projekt, das in der restaurierten Gründerzeitvilla nicht nur Räume bietet, sondern Kinder wie Erwachsene stärken und aus Problemsituationen helfen will.