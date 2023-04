Claudia Buge (links) und Dorit Ernst (rechts) vom Pflegestützpunkt im Kreis Ostholstein starten mit der Flyerverteilung zum Projekt Naturerlebnisstunden. Foto: oha up-down up-down Eine Teilnahme ist kostenfrei Eutin: Pflegestützpunkt bietet Naturerlebnis für Menschen mit Demenz Von oha | 09.04.2023, 18:39 Uhr

Für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen hält der Pflegestützpunkt Ostholstein ganz besondere Angebote bereit. So geht es in den Eutiner Seepark, den Museumshof nach Lensahn oder in den Eutiner Küchengarten.