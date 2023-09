Nachdem am Mittwoch bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Malenter Dieksee 25 Menschen, darunter zwei Familien mit kleinen Kindern, alles verloren haben, ist die Hilfsbereitschaft riesig. Bei Facebook und über Messengerdienste werden Spenden für die Betroffenen gesammelt.

Johanniter-Kita nimmt Spenden an

Unzählige Sachspenden wurden bereits am Tag des Brandes in den beiden Kindergärten abgegeben, in die einige der betroffenen Kinder gehen. „Ich hatte eine Mail an die Eltern geschickt und die Resonanz war riesig“, schildert Alexandra Fey, Leiterin des Johanniter-Kindergartens „Seehüpfer“. Neben Spielzeug und Kleidung lagern in ihrem Büro inzwischen auch Bettwäsche, Geschirr und Haushaltsgegenstände, Schuhe und Hygieneartikel.

In der Johanniter-Kita können weitere Spenden wochentags zwischen 7 und 16 Uhr abgegeben werden. „Kinderkleidung wird erst einmal nicht mehr gebraucht“, sagt Fey. Dafür aber sei Kleidung für die Eltern in den Größen S und M willkommen. Ebenso Gutscheine für Lebensmittel- oder Einzelhandelsgeschäfte. „Dann kann die Familie sich selbst das besorgen, was sie noch braucht“, erklärt die Kita-Leiterin. Besonders fehlen Dinge, an die nicht sofort gedacht werde. „Die Familie brauchte etwa dringend ein Ladekabel für ihr Handy“, berichtet Fey.

Hilfsbereitschaft der Eltern war sofort groß

Weitere vom Feuer betroffene Kinder besuchen die Kita „Sonnenkinder“ des Kinderschutzbundes. Auch dort war die Hilfsbereitschaft unter den Eltern sofort sehr groß, berichtet Leiterin Christine Erdmann. So groß, dass sie jetzt erst einmal keine Spenden mehr annimmt. „Die Mutter möchte sich jetzt erst einmal sondieren und schauen, was sie und ihre vier Kinder noch brauchen.“

Trotzdem freut sich Erdmann über jeden, der die Familie unterstützen möchte. „Ich notiere mir alle Angebote und melde mich, wenn etwas gebraucht wird“, verspricht sie. Die Einrichtung im Forstweg ist unter der Telefonnummer 04523/6559 zu erreichen.

Gemeinde Malente hat ein Spendenkoto eingerichtet

Die Gemeinde Malente hat für Geldspenden ein Spendenkonto bei der Sparkasse Holstein eingerichtet. Die Iban lautet DE25 2135 2240 0003 0005 93, die BIC NOLADE21HOL. Als Verwendungszweck sollte „Soforthilfe Brandopfer“ angegeben werden.

Dringend benötigt wird auch Wohnraum für die Brandopfer, die aktuell teilweise in Ferienwohnungen untergekommen sind. „Wir brauchen sowohl Wohnungen für Einzelpersonen als auch welche für eine siebenköpfige Familie“, sagt Malentes Bürgermeister Heiko Godow. Daher sei jedes Angebot willkommen. Ansprechpartnerin bei der Gemeinde ist Madeleine George, die unter Telefon 04523/ 992014 zu erreichen ist.