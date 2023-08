Ausflug in die Holsteinische Schweiz Lensahn: Museumshof lädt zu „Pferdetagen“ und historischer Ernte Von Ostholsteiner Anzeiger | 04.08.2023, 10:52 Uhr Wie Landwirtschaft funktionierte als zwei Pferdestärken vorm Pflug hingen, den der Bauer in Spur halten musste, können sich die Gäste des Museumshofes in Lensahn am Wochenende anschauen. Foto: Museumshof Lensahn up-down up-down

Der Museumshof in Lensahn bietet für Groß und Klein Einblick in frühere Arbeitsweisen der Landwirtschaft. Am Wochenende lädt er zu den Pferdetagen, bei denen die historische Ernte sowie Bodenbearbeitung und alles rund ums Pferd bestaunt werden kann. Was Besucher erwartet.