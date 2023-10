Neues touristisches Aushängeschild Modern, einladend und barrierefrei – neue Tourist-Info in Scharbeutz Von oha/mik | 21.10.2023, 08:50 Uhr Die neue Tourist-Info in Scharbeutz zeigt sich mit neuer Außenfassade. Das Gebäude wird jetzt wieder genutzt – mit moderner Innenausstattung und völlig neu gestaltet. Foto: oha up-down up-down

Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen werden Gäste in der neuen Scharbeutzer Tourist-Info nun in modernem Interieur persönlich beraten und können sich zusätzlich an neuen digitalen Stationen selbst informieren.