Mittelalterliches Sommerfest an der Turmhügelburg in Lütjenburg Von oha/mik | 03.08.2023, 10:15 Uhr

Ein mittelalterliches Burgfest findet an der Turmhügelburg in Lütjenburg statt. Die Mittelalterey bietet ein großes Spektrum an Programmpunkten für Jung und Alt. Vereinsmitglieder dürfen sich auf kostenlosen Eintritt freuen.