Der 34-Jährige verletzte bei seiner Festnahme gleich drei Polizisten. FOTO: Melanie Hohmann/dpa up-down up-down Timmendorfer Strand Mit zwei Kindern unterwegs: Betrunkener Vater verletzt drei Polizisten Von Alexander Steenbeck | 24.06.2022, 12:00 Uhr

Beamte in Sorge um Säugling und Kleinkind: Alkoholisierter 34-Jähriger leistete am Strand erheblichen Widerstand. Am Ende sind zwei Beamte nicht mehr dienstfähig.