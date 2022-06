Der Schulleiter der Wilhelm-Wisser-Schule Eutin, Sven Ulmer (links), und der Leiter der Außenstelle Hutzfeld, Ingwer Harm Jessen, schleppen schon die ersten Kartons. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Abschied von der Außenstelle Hutzfeld Der Letzte macht das Licht aus – Geschichte landet im Müll-Container Von Michael Kuhr | 24.06.2022, 12:11 Uhr

Es ist für ihn das schönste Schulgelände weit und breit. Und doch muss Schulleiter Sven Ulmer die Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld in der kommenden Woche mit der Vergabe der Zeugnisse schließen. Für immer. Stress und Emotionen wechseln in diesen Tagen vor den Sommerferien einander ab. Es ist Abschiedsstimmung in Hutzfeld.