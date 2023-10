Früh senkt sich jetzt im Herbst die Dunkelheit über die Straßen und in den Häusern sorgen Kerzen und Kamine für eine heimelige Stimmung. Draußen bringen Laternen ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit. Wir haben eine Übersicht, wo Eltern in den kommenden Wochen mit ihren Kindern Laternelaufen gehen können:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Eutin

Traditionell am Martinstag, dem 11. November, findet der gemeinsame Laternenumzug der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden statt. Beginn des Martinsumzuges ist um 17 Uhr an der Marienkirche, Schlusspunkt im Innenhof des Schlosses.

Gothendorf

Der Laternenumzug in Gothendorf findet am Sonnabend, 28. Oktober statt. Beginn ist um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

Groß Meinsdorf

Die Baustelle des neuen Kindergartens im Selmsdörp ist Ausgangspunkt des Laternenumzuges am Freitag, 27. Oktober. Start ist um 18.30 Uhr, im Anschluss gibt es am Feuerwehrhaus Pommes und Getränke.

Griebel

Die Feuerwehr Griebel-Vinzier veranstaltet am Sonnabend, 21. Oktober, einen Laternenumzug durch das Dorf. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Mehrzweckhalle, los geht es um 19 Uhr. Begleitet wird der Umzug von den „Original Ostholsteinern“.

Lebrade

Auch in Lebrade ist die Freiwillige Feuerwehr Ausrichter des Laternenumzuges am Freitag, 27. Oktober. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am Schulwald in Lebrade, für die musikalische Unterstützung sorgt der Spielmannszug Malente.

Neukirchen

Die Neukirchener Feuerwehr veranstaltet ihren Laternenumzug am Freitag, 3. November. Los geht es ab 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Timmdorf

Einen Laternenumzug durch das traditionell mit vielen Lichtern geschmückte Dorf veranstaltet die Feuerwehr Timmdorf am Montag, 30. Oktober. Ab 18 Uhr werden am Feuerwehrgerätehaus Grillwurst und Pommes verkauft, der Umzug beginnt dann um 18.30 Uhr.