Eutiner Festspiele 2023 Konzert mit Militärmusiker Friedrich Szepansky in der Opernscheune Von oha/bsh | 11.08.2023, 06:30 Uhr Friedrich Szepansky widmet sich nach seinem Berufsleben als Militärmusiker dem Klavier und der Kammermusik. Foto: Eutiner Festspiele

Militärmusiker können nicht nur Marschmusik. Das will der ehemalige Leiter des Marinemusikcorps in Kiel mit seinem Quintett „Chant et Jeu“ und dem Programm „Jahreszeiten der Liebe“ dem Publikum in Eutin beweisen.