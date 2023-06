Vier Tage lang feiern Fans den Bulli am Südstrand Fehmarns. Welche Programmhighlights es gibt und warum sich auch ein Tagesbesuch lohnt. Foto: Timothy Cowen Mothy up-down up-down VW-Bus-Treffen auf Fehmarn Midsummer-Bulli-Festival 2023: Das sind die Programm-Highlights Von Constanze Emde | 09.06.2023, 16:37 Uhr

Das Midsummer-Bulli-Festival ist das Treffen der VW-Bus-Fangemeinde, das jedes Jahr am Südstrand Fehmarns rund um Mittsommer gefeiert wird. Was in diesem Jahr neu ist im Programm und warum sich der Besuch auch als Tagesbesucher lohnt.