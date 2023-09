Nach dem Abitur in die Redaktion Ostholstein: Melanie Thede erklärt, warum der Barbie-Film einen Nerv der Zeit trifft Von Constanze Emde | 27.09.2023, 07:11 Uhr Die Ostholsteinerin Melanie Thede (19) wird ab Oktober nach Dortmund ziehen, um dort ihr Journalismus-Studium zu beginnen. Binnen der vergangenen sechs Wochen hat sie unseren Redaktionsalltag bereichert und geschaut, welche Themen es vor ihrer Haustür gibt. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Melanie Thede hat ihr Abitur in der Tasche und macht bis zum Beginn ihres Studiums ein Praktikum beim Ostholsteiner Anzeiger. Was sie spannendes zu sagen hat in Sachen Barbie-Film und wofür sie sich einsetzen würde, wäre sie Teil der Regierung in Berlin.