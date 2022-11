Mit Max Ehlers (2. von rechts) freuten seine Ausbilder Christian Schadwinkel (2. von links) und Stefan Herrmann (rechts). Zu den ersten Gratulanten zählte Landrat Reinhard Sager. Foto: Dieter Hartmann up-down up-down Erfolgreiche Auszubildende in Eutin geehrt Max Ehlers aus Eutin zählt zu Deutschlands besten Fliesenlegern Von Dieter Hartmann | 27.11.2022, 16:00 Uhr

Leistung lohnt sich. Das erfuhr auch Max Ehlers, der bei der Eutiner Firma „Gehm + Barth“ ausgebildet und zu einem der besten Fliesen-, Platten- und Mosaikleger in Deutschland ausgezeichnet wurde. Die Besten-Ehrung fand am Sonntag im Foyer der Sparkasse Holstein in Eutin statt.