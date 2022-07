Der Bumerang wird beim Abwurf senkrecht gehalten: Torsten Gründel zeigt, wie es geht. FOTO: Bernd Schröder up-down up-down Malenter hat den Bogen raus Zahnarzt Torsten Gründel tritt bei der Bumerang-WM an Von Bernd Schröder | 28.07.2022, 06:24 Uhr

Seine Fluggeräte baut „Tabasco-Torsten“ im heimischen Keller. Er feilt so lange an den Rohlingen aus Sperrholz oder Carbon, bis sie optimal fliegen. In seiner Praxis zeigt der Zahnarzt schon mal sein Können.