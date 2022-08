Der 50. Blumenkorso war der letzte in dieser Form. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Malenter Schützenfest 2022 Die Schützen verabschieden sich vom Blumenkorso – aber nur vom Namen Von Bernd Schröder | 04.08.2022, 15:58 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet in Malente am ersten Augustwochenende wieder ein Schützenfest statt. Die Tradition des Festumzugs soll dabei in Form eines „bunten Umzugs“ weiterleben.