Schülerinnen und Schüler der Malenter Schule an den Auewiesen und der neuen Partnerschule „Sophieskolen" im dänischen Nykøbing verstanden sich auf Anhieb. Foto: oha Leistung lohnt sich - Dänemark for free Malenter Schüler für drei Tage an dänischer Partnerschule in Nykøbing Von oha/mik | 03.01.2023, 10:36 Uhr

Leistung lohnt sich an der Malenter Schule an den Auewiesen. Weil sich die Schülerinnen und Schüler so erfolgreich am Projekt „Lernfreiheiten“ beteiligten, ging es für sie jetzt für drei Tage von Malente an die neue Partnerschule „Sophieskolen“ im dänischen Nykøbing.