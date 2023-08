Fachkräftemangel in der Verwaltung Malente: Weshalb Carlota Boller ausgerechnet eine Ausbildung im Rathaus macht Von Claudia Resthöft | 19.08.2023, 08:00 Uhr Logo NEO Mehr als nur Ausweise ausstellen: Carlota Boller ist überrascht, wie vielfältig die Aufgaben im Malenter Rathaus sind. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down

Etwa 30 Bewerbungen hatte die Gemeinde Malente auf nur eine Ausbildungsstelle. Am Ende setzte sich Carlota Boller durch. Was aus Sicht der Gemeinde für sie spricht und weshalb sich die 18-Jährige ausgerechnet für eine Ausbildung in der Verwaltung entschieden hat.