Die 87 Jahre alte Irene L. wird seit Montagnachmittag in Malente vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 17 Uhr auf dem Gelände der August-Bier-Klinik in Malente gesehen und war im Begriff, spazieren zu gehen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie am Abend nicht zurückgekehrt ist, wurde die Polizei verständigt.

Irene L. (87) Foto: privat

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten, die stark sehbehindert und sprachgestört ist. „Sie kann krankheitsbedingt selbst nicht mehr um Hilfe rufen, sondern nur noch Laute von sich geben“, sagt Polizeipressesprecherin Claudia Struck. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die grundsätzlich gut orientierte 87-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Suche per Hubschrauber blieb erfolglos

Die 87-Jährige ist zirka 160 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt. Sie hat graue, mittellange Haare und trägt möglicherweise eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blauen Jacke, einem rot-orangefarbenen Oberteil, einer grauen Hose sowie einem hellblauen, leicht ausgeblichenen

Basecap mit Sylt-Logo bekleidet. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort werden über den Polizeinotruf 110, aber auch durch jede andere Dienststelle entgegengenommen.

Nachdem die Suche in der Nacht per Hubschrauber erfolglos blieb, soll es heute weitergehen, heißt es von der Polizei.