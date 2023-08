Projektbüro Zentrumsmanagement Malente: Was ein Tag im neuen Co-Working-Space kostet und an wen nicht vermietet wird Von Claudia Resthöft | 04.08.2023, 14:18 Uhr Zentrumsmanager Enrico Thomae an einem der vier Arbeitsplätze in Malentes erstem Co-Working-Space. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down

Das neue Zentrumsbüro soll Anlaufstelle, Arbeitsplatz, Ausstellungsraum und Veranstaltungssaal in einem sein. Malentes Zentrumsmanager Enrico Thomae sagt, was der Betrieb die Gemeinde kostet, was Nutzer zahlen und wofür es nicht zur Verfügung steht.