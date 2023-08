Neu an der Grundschule Malente Schulleiterin Stefanie Haupt fand über Umwege zur Lehrerberuf Von Bernd Schröder | 29.08.2023, 16:50 Uhr Stefanie Haupt verrät im Profi-Fragebogen, welches Erlebnis sie mit ihrem ersten Kuss verbindet. Foto: Bernd Schröder up-down up-down

Die neue Schulleiterin an der Grundschule Malente hat einige Umwege in ihrem Leben genommen. Sie arbeitete früher in der Wirtschaft und lebte lange in Baden-Württemberg. Im Profi-Fragebogen sagt sie, was sie an ihrem Beruf so mag.