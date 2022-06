Da fliegen die Späne: Ragna Reusch arbeitet die Figuren mit der Motorsäge jeweils aus einem Stamm heraus. FOTO: Manuela Boller Hingucker an Malenter Voßstraße Ragna Reusch erschafft lebensfrohe Figuren – mit der Kettensäge Von Manuela Boller | 14.06.2022, 14:30 Uhr

Die in Eutin-Fissau aufgewachsene Holzbildhauerin hat fünf abgesägte Fichten auf einem Privatgrundstück in Kunstwerke verwandelt. Ihr Spezialgebiet ist aber das Schnitzen in deutlich kleinerem Maßstab: an Zahnstochern.