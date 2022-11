Dennis Koch ist der neue Pastor in Malente Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Nachfolger von Pastorin Bettina Grunert Malente: Der neue Pastor Dennis Koch will den Geist fliegen lassen Von Claudia Resthöft | 21.11.2022, 07:30 Uhr

Als Pastorin Bettina Grunert ihr Amt in Malente antrat, da war Dennis Koch nicht einmal geboren. Nun tritt der 33-Jährige ihre Nachfolge in der Kirchengemeinde Malente an. Und er hat viele Pläne, wie er das Gemeindeleben neu gestalten möchte.