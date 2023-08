Veranstalterin Claudia Valder von der Systema Natura GmbH in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) spricht von einem „komplett innovativen Konzept“, das von Sonnabend, 19. August, an, bis zum 17. September, täglich von 10 bis 19 Uhr im Malenter Kurpark zu sehen ist – oder besser zu riechen: Denn die „Riech-Art“ widmet sich dem Geruchssinn, weshalb das „Erlebnis-Kunst-Event“ auch den Zusatz „Festival des 5. Sinns“ trägt. Für die Dauer der Ausstellung kann der Kurpark nur gegen Eintritt betreten werden. Ausnahmen sind Konzerte wie die Feierabendmusik oder die Sommermusik. Ein Eröffnungsempfang findet am Sonntag, 20. August, um 15.30 Uhr im Kurpark statt.

Die Sperrung des Kurparks für Besucher, die sich dort beispielsweise nur erholen wollen, und die Eintrittspreise sorgen für deutliche Kritik in den Sozialen Medien. „Malente bietet kaum noch was, und dann soll man jetzt solchen Eintritt bezahlen über einen Zeitraum von einem Monat“, schreibt etwa Nadine Arndt auf Facebook. Da müsse Malente nicht wundern, wenn die Touristen irgendwann wegblieben. Auch Birgit Virkus kritisiert, dass Bürger das Naherholungsgebiet nur gegen Bares betreten könnten. „So geht man mit mündigen Bürgern nicht um.“

Duftbeete, Erlebniskunst und Wissenstafeln zum Thema Riechen

Claudia Valder hält dagegen und betont den innovativen Charakter ihres Konzepts: „Es gibt in ganz Deutschland noch kein Riechmuseum oder Duftfestival.“ Ihre Ausstellung biete drei Elemente, die sich um das Riechen in der Holsteinischen Schweiz drehten: Duftbeete, Wissenstafeln und Erlebniskunst. An den Beeten könnten die Besucher Duftpflanzen, wie etwa das Riechgras, kennenlernen und daran schnuppern. Sinniges und Interessantes zum 5. Sinn gebe es an den Wissenstafeln und bei der Erlebniskunst könne Riechen ausprobiert werden. Wie genau, werde an jedem Kunstwerk erklärt. Ziel sei, die Ausstellung zu einer regelmäßig wiederkehrenden Einrichtung zu machen. Ob sie künftig nur in Malente gezeigt werde oder auch andernorts, sei noch nicht entschieden.

Verzicht auf digitale Elemente

In den vergangenen Jahren sei das bewusste Riechen, auch durch die Corona-Pandemie, bei vielen Menschen in den Hintergrund gerückt, bedauert die Parfümeurin Claudia Valder. Das sei schade, schließlich sei das Riechen doch ein Sinn, der die Menschen schon immer fasziniert habe. Die Ausstellung solle Menschen aller Altersgruppen Spannendes rund um das Riechen vermitteln. Auf digitale Elemente werde dabei bewusst verzichtet.

Die Firma Systema Natura, deren Geschäftsführerin Claudia Valder ist, entwickelt aus pflanzlichen Rohstoffen Wirkstoffe, Zusatzstoffe oder Düfte nach individuellen Vorgaben. Die Ausstellung in Malente sei eine Premiere und werde von der Investitionsbank Schleswig-Holstein unterstützt, sagte Godow.

„Für eine Kinokarte zahlen sie heute mehr.“ Claudia Valder Veranstalterin

Claudia Valder verteidigte ebenfalls die Höhe der Eintrittspreise: „Das ist ja auch zum Wohle der Gemeinde.“ Diese werde an den Einnahmen beteiligt und erhalte zudem Miete für den Kurpark. „Für eine Kinokarte zahlen sie heute mehr.“ In der Riechart könnten die Besucher locker zwei Stunden verbringen, ist die Veranstalterin überzeugt. Und mit dem Projekt solle auch die Gemeinde und der Kurpark gefördert werden. Das gehe leider nicht ohne Eintrittsgelder.

Das kostet der Eintritt für Erwachsene, Familien oder Rentner

Tickets für die „Riech-Art“ gibt es am Malenter Kurpark. Der Eintritt kostet 12,50 Euro für Erwachsen. Inhaber der Ostseecard zahlen 10,50 Euro, Rentner, Studenten und Kinder von 10 bis 14 Jahren 8,50 Euro. Der Eintritt für Kinder von sechs bis neun Jahren liegt bei sechs Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und Kinder kostet 31 Euro. Weitere Auskünfte erteilt die Malenter Tourist-Info unter der Telefonnummer 04523/9842730.