„To Spitaki“ haben Sophia (34) und Vangjush (40) Laska ihr neues griechisches Restaurant getauft – auf Deutsch: „Kleines Haus“. Bei der Erklärung für ihre Namenswahl strahlt das Paar um die Wette: „Dieses kleine süße Haus hier in der Bahnhofstraße 25 ist unser zweites Zuhause. Hier erfüllen wir uns unseren Traum.“ Der Traum – das ist der langgehegte Wunsch der beiden, ein eigenes Restaurant zu eröffnen.

Am 27. September ist es so weit. Dann öffnet das „To Spitaki“ abends um 17 Uhr erstmals seine Pforten. Bislang verhüllen noch Planen die Fenster des Restaurants. Doch dahinter herrscht längst mächtig Betriebsamkeit: Die gesamte Einrichtung ist neu, Wände wurden gestrichen, Bilder aufgehängt. „Das wichtigste ist doch, dass sich unsere Gäste hier wohl fühlen und zufrieden sind. Sowohl mit uns als Team als auch mit unseren Gerichten“, so die Überzeugung der beiden, die auch privat in Malente wohnen. Vorerst besteht ihr Team aus ihnen, einem griechischen Koch und einem weiteren Mitarbeiter. „Wir vier fühlen uns wie eine Familie in unserem zweiten Zuhause“, verraten die Eltern eines Sohnes und einer Tochter.

Die Betreiber sind seit zehn Jahren ein Paar

Kennengelernt haben sich Sophia und Vangjush Laska in Thessaloniki. Damals, im Jahr 2013, war er bereits in der Gastronomie tätig, sie hatte einen Job im Marketing. Doch die wirtschaftlichen Verhältnisse in Griechenland seien zu jener Zeit besonders schwierig und herausfordernd gewesen; da beschlossen die beiden: Wir versuchen unser Glück in Deutschland. Über einen Internet-Kontakt landeten sie zunächst in einem griechischen Restaurant in Stuttgart; später wechselten sie aus dem Süden in den Norden. Über einen griechischen Freund landeten sie in Trappenkamp, wo sie bis Ende 2017 in dessen griechischem Restaurant mitarbeiteten. Nach weiteren beruflichen Stationen entdeckten sie eines Tages das leerstehende Restaurant in der Malenter Bahnhofstraße 25. Und in diesem Moment war für das Paar klar: Das ist es – jetzt oder nie.

Im Sommer 2024 wollen sie auch draußen bewirten

„Die Lage hier ist super, so mitten im Zentrum von Malente“, schwärmen sie; bei schönem Wetter könnten sie im kommenden Frühjahr vielleicht sogar Tische und Stühle ins Freie stellen. Dann werden die verführerischen Düfte von griechischen Spezialitäten wie Mousakás und Pastitio, aber auch der verschiedenen Fleischgerichte, durch die Lüfte wehen. Doch jetzt steht erst einmal die Neueröffnung an, für die die Vorbereitungen genauso wie die Vorfreude auf Hochtouren laufen. Auch eine Internetseite gibt es schon, auf der Gäste online einen Tisch reservieren können. Geöffnet hat das neue Restaurant in der Bahnhofstraße künftig täglich von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr – außer dienstags, da ist Ruhetag.

Übrigens: Ende November wird es im „Kleinen Haus“ bereits den nächsten Grund für knallende Sektkorken geben. Dann erblickt das dritte Kind der Laskas das Licht der Welt und vergrößert das Familien-Team.