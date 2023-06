Achtlos in die Landschaft geworfene Elektrosachen, Reifen oder Waschbecken sammelt Henning Scherres wieder ein und entsorgt sie. Foto: oha up-down up-down Ehrenamtlicher Müllsammler unterwegs Henning Scherres ärgert sich über achtlos in die Natur geworfenen Müll Von Michael Kuhr | 26.06.2023, 12:35 Uhr

Für Henning Scherres ist es kaum zum Aushalten: überall liegt wilder Müll herum und wird immer mehr zum Problem. Was der 47-jährige überzeugte, ehrenamtliche Müllsammler bisher so alles gefunden hat und welches Leid Müll an Tieren anrichtet. Welche Rolle Behörden dabei spielen – oder auch nicht...