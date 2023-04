Etwa 25 solcher Stelzenhäuser will Günter Koch auf dem Schönow-Grundstück aufbauen. Foto: Günter Koch up-down up-down Ferienhaus, Wohnmobil und Tiny House Malente: Günter Koch präsentiert Plan für Schönow-Grundstück Von Bernd Schröder | 11.04.2023, 11:10 Uhr

Nach vielen Fehlschlägen der Gemeinde will der Wirt vom Bootshaus am Dieksee endlich den Knoten durchschlagen: Er plant auf dem idyllisch gelegenen Gelände an der Schwentine einen Wohn- und Freizeitpark.