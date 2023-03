Ab Mitte April sollen die Besucher der Naturlernpfades den Honig der dort lebenden Bienen kaufen können. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Ausflugsziele in Malente Das ist für Wildpark, Holzbergturm und Naturlehrpfad geplant Von Claudia Resthöft | 21.03.2023, 09:03 Uhr

Mit viel Mühe hat der Förderverein Dorf und Natur (Födona) das frühere Arboretum in Malente umgestaltet. In diesem Jahr soll alles fertig sein. Födona-Vorsitzende Jan Eskildsen berichtet, was der Verein sich für die Besucher ausgedacht hat.